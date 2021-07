Master Pharm Rugby Łódź stają do walki o mistrzostwo Polski

W niedzielę o godz. 15 drużyna Master Pharm Rugby Łódź zagra w Sopocie mecz o złoty medal mistrzostw Polski z Ogniwem. Mecz będzie transmitowany przez TVP Sport.

- Jesteśmy zadowoleni z całej rundy wiosennej - mówi trener Master Pharm Rugby Przemysław Szyburski. - Nasza gra uległa znaczącej poprawie. To widać zresztą w punktach zdobytych i straconych. Mamy najwięcej małych punktów zdobytych i najmniej straconych. To cieszy.

Oczywiście finał rządzi się swoimi prawami. Kto jest faworytem?

- To jest jeden mecz, decyduje dyspozycja dnia, pewne zbiegi okoliczności - dodaje trener Przemysław Szyburski. - Jesteśmy przygotowani do tego. Pracujemy na dostatnimi szlifami technicznymi. Korygujemy jeszcze technikę. Więcej nie da się zrobić. Fizycznie zespół jest bardzo dobrze przygotowany. Mentalnie tak samo. Idziemy w dobrym kierunku. Tak naprawdę dysponujemy szerokim składem. Wszyscy będą zdolni do gry. Zawodnicy mają mikrourazy, ale nie powinny wykluczyć nikogo z udziału w meczu finałowym.