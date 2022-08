Master Pharm Rugby Łódź zremisowali w premierze ekstraligi

Dwa mecze z Master Pharm w poprzednim sezonie Edach Budowlani wygrali, ale w sobotę ta seria się skończyła.

W 11 minucie prowadzenie dla Master Pharm uzyskał z karnego Kamil Brzozowski. W 18 minucie gospodarze wyrównali. Także z karnego. Różnica była tylko taka, że gospodarze kopali niemal z połowy boiska, a łodzianie z kilku metrów.

Po półgodzinie gry trzy kolejne punkty z karnego dla miejscowej drużyny zdobył Nkululeko Ndlovu. W końcówce pierwszej połowy Piotr Wiśniewski przyłożył piłkę w polu punktowym łodzian, skuteczne było podwyższenie. Łodzianie szybko odpowiedzieli tym samym – przyłożył Toma Mchedlidze, niestety nie podwyższył Kamil Brzozowski i na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 13:8dla gospodarzy.

Po zmianie stron gospodarze wykorzystali karnego, tym samym odpowiedział Kamil Brzozowski. Do końca trwała wyrównana walka. Wydawało się, że mecz już jest rozstrzygnięty, tymczasem kapitalną akcję w ostatnich sekundach przeprowadzili łodzianie. Kamil Brzozowski przyłożył piłkę w polu punktowym gospodarzy. Był remis i Kamil Brzozowski podwyższał. Niestety, piłka spadła z podstawki, źle piłkę trafił łódzki kopacz i nie udało się wygrać.

Łodzianie byli bliżej wygranej. Kamil Brzozowski prawie z połowy kopał jeszcze karnego już prawie po czasie, ale ponownie nie trafił. Remis to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami.

Ekstraliga rugby

Edach Budowlani Lublin – Master Pharm Rugby Łódź 16:16 (13:8).

Punkty: Kamil Brzozowski 11, Toma Mchedlidze 5.

Master Pharm Rugby Łódź: Vitalii Kramarenko, Davit Nibladze, Toma Mchedlidze, Piotr Karpiński, Oleksanr Sewczenko, Eryk Chain, Krzysztof Justyński, Patryk Olejnik, Elguja Kikvadze, Kamil Brzozowski, Dymtro Prodeus, Patryk Chain, Polomea Finau, Przemysław Dobijański, Krystian Pogorzelski. Rezerwowi: Robert Kacprowicz, Szymon Witkowski, Przemysław Serafin, Łukasz Chain, Damian Wlaźlak, Hubert Lewandowski, Szymon Krupa. Trenerzy: Przemysław Szyburski i Mirosław Żórawski.

Inne mecze: RC Orkan Sochaczew - KS Posnania Poznań 103:5, UP Fitness Skra Warszawa - RzKS Juvenia Kraków 28:12, Ogniwo Sopot - Awenta Pogoń Siedlce, RC Lechia Gdańsk - RC Arka Gdynia - wynik podamy jutro.