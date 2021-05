Mateczka anioł z Auschwitz. W obozie przyjęła blisko trzy tysiące porodów

– Miałam 16 lat, kiedy odeszła – tak wspomina swoją ciocię teściowa Roberta Lewandowskiego. – Pamiętam wiele, ale moje wspomnienia były zbyt ubogie, by mogła powstać z nich książka. Kiedy po śmierci jej synów zostałam zasypana dokumentami, wspomnieniami i zapiskami o cioci Stasi – poczułam, że jest to swoistego rodzaju Testament, który należy wypełnić, że to moja powinność.

Powinnam pokazać światu, kim naprawdę była słynna położna z Auschwitz-Birkenau. Nie opisywać kolejnych krwawych historii z Mengelem w tle. Przynajmniej nie tylko. Napisać nie o ikonie tylko o prostej kobiecie, bo taką była. Prosta, pełna ciepła i zrozumienia dla drugiego człowieka, nawet tego najbardziej odczłowieczonego. Potrafiła się bawić, śmiać, kiedy trzeba karcić dzieci, mieć wątpliwości, a nawet złościć...

Stanisława Leszczyńska, z domu Zambrzycka, była łodzianką. Na świat przyszła w 1896 roku. Jej tata Jan pracował w zakładzie stolarskim. Mama Henryka była zatrudniona w fabryce Izraela Poznańskiego. Stasia miała 12 lat, gdy z rodziną wyjechała do Brazylii. Wybrali Rio de Janeiro, bo tam mieszkała bliska kuzynka Henryki, Stasia chodziła do niemieckiej szkoły. Nauczyła się języka niemieckiego. Jeszcze wtedy nie wiedziała, jak bardzo się to jej przyda.