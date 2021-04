Mateusz Bernatek z AKS Piotrków wicemistrzem Europy. Wielki sukces. Zdjęcia

Jak odróżnić depresję od wypalenia zawodowego? Czym się różnią depresja i wypalenie zawodowe? Jak rozpoznać wypalenie zawodowe? 26.04.2021

Czytałem kiedyś artykuł o wypaleniu zawodowym i myślę, że opisane tam sytuacje pasują po części do mnie, ale też obawiam się, że możne to być coś poważniejszego (depresja). Dawniej posiadałem liczne zainteresowania, chęć do życia i ambitne plany dotyczące mojej przyszłości, a obecnie w niczym nie widzę sensu, kompletnie, każde najmniejsze zadanie urasta do rangi karkołomnego wyczynu, w którym też nie widzę sensu, żyję z dnia na dzień i praktycznie nie potrafię się cieszyć, praca mnie dobija, powoli tracę cierpliwość i jestem coraz bardziej wybuchowy, w przypływie zdenerwowania pojawiają się uciążliwe dolegliwości żołądkowe. Poradźcie proszę co robić, bo oszaleję.