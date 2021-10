Mattia Montini z Widzewa był partnerem mistrza Europy Lorenzo Insigne

Urodzony w Frosinone Mattia Montini zaczął profesjonalną karierę 1 lipca 2009 roku, kiedy zaczął grać w drużynie juniorów AS Roma. Gwiazdami Romy byli wtedy legendarni piłkarze: Francesco Totti, Luca Toni, Daniele De Rossi. W powietrzu unosił się duch wielkiej jedenastki z Michelem Platinim, Zibim Bońkiem i Paolo Rossim na czele. Pewnie ani przez moment Mattia Montini, który chciał zawojować świat, jak jego poprzednicy, nie przypuszczał, że 12 lat później futbolowe losy rzucą go do Łodzi i będzie strzelał gole dla Widzewa.

Wtedy trudno było przebić się do pierwszej drużyny Romy, więc Mattia rozpoczął swoją długą wędrówkę po klubach Italii: Benevento, Feralpisalo, Cittadella, Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli – większość nazw nic nie mówi polskim kibicom, ale w 2017 roku w CV włoskiego widzewiaka zaczęły pojawiać się nazwy klubów z wyższej półki: Bari i Livorno. Trenerem Bari był swego czasu Zbigniew Boniek, więc mamy kolejny wspólny mianownik wielkiego widzewiaka i nowego napastnika drużyny trenera Janusza Niedźwiedzia. Później przyszedł czas na kluby rumuńskie: Dinamo Bukareszt i Astra Giurgiu. Transfermarkt podaje, że po przejściu z Bari do Dinamo Mattia Montini wart był milion euro. Aktualnie wyceniany jest na 450 tys. euro. Jaka będzie jego wartość 30 czerwca 2023 roku, bo do tego dnia obowiązuje umowa Mattii z Widzewem?

Mattia Montini nie zrobił oszałamiającej kariery reprezentacyjnej we Włoszech, ale ma się czym chwalić. Zagrał jeden raz w kadrze Italii U20. Na mecz z Niemcami (1:3) w 2011 roku powołał go ówczesny selekcjoner młodzieżówki Francesco Rocca. Jako piłkarz Rocca rywalizował m.in. z Janem Tomaszewskim i Grzegorzem Lato w eliminacjach mistrzostw Europy 1976. Mattia Montini wszedł na plac gry w 78 minucie i tworzył parę napastników razem z... Lorenzo Insigne, który w tym roku poprowadził Italię do tytułu mistrza Europy. No proszę. Ma swoją wymowę taki wpis w CVMontiniego. Szkoda, że tak mocno rozminęły się piłkarskie ścieżki obu tych piłkarzy.

Widzewski Włoch Mattia Montini nie żyje wspomnieniami, dla niego liczy się obecny okres w karierze. Pierwszy gol już jest, czekamy na kolejne.

W piątek o godz. 20.30 Widzew walczy z Koroną w Kielcach. Mattia Montini zagra jak... Lorenzo Insigne?