Matura 2021 od wtorku (4 maja). Ułatwienia podniosą zdawalność? Jakie są najpopularniejsze przedmioty rozszerzone w województwie łódzkim?

Matura 2021 w części podstawowej

Matura 2021 zaczyna się we wtorkowy poranek egzaminem z języka polskiego. To jeden z trzech obowiązkowych sprawdzianów na poziomie podstawowym, których zaliczenie (próg zdawalności to 30 proc.) oznacza otrzymanie świadectwa dojrzałości. Pozostałymi są środowa matematyka oraz wybrany język obcy. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wynika, że zdecydowanie najpopularniejszy w naszym województwie jest angielski (podejdzie do niego 96 proc. z absolwentów 2021), zaś pozostałe języki to wybór sporadyczny (niemiecki – 2,6 proc., rosyjski – 1,1 proc., hiszpański, włoski i francuski – w sumie 0,3 proc.).

Najpopularniejsze przedmioty na maturze rozszerzonej w województwie łódzkim – angielski na czele listy

Oprócz „podstawy” młodzież mogła decydować się na egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym. Do 2020 r. wybór jednego z „rozszerzeń” był obowiązkiem – choć bez progu zdawalności (nawet uzyskanie wyniku „zero” nie przekreślało zdobycia świadectwa dojrzałości). Ten obowiązek ministerstwo edukacji zniosło na rok 2021, ale maturzyści i tak powszechnie decydują się na dodatkowe egzaminy – punkty z „rozszerzeń” są potrzebne w rekrutacji na popularne kierunki studiów.