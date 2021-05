Matura ustna w 2021 roku. Jak będą wyglądać matury w 2021 roku? Czy będzie matura ustna w 2021 roku? Lista lektur maturalnych! 2.05.2021

600 plus zamiast 500 plus. Waloryzacja świadczenia już w 2021 roku? Będzie podwyżka świadczenia 500 plus? Minister rodziny zabrała głos

500 plus to świadczenie prorodzinne, z którego korzysta wiele polskich rodzin mających potomstwo w wieku do 18 lat. W 2021 roku program Rodzina 500 Plus czekają pewne zmiany. Świadczeniobiorców interesuje kwestia, czy 500 plus będzie podwyższone. W związku z inflacją i malejącą wartością 500 plus mówi się o wprowadzeniu 600 plus. Jakie plany ma rząd PiS? Głos w tej sprawie zabrała minister rodziny Marlena Maląg. Sprawdźcie, czy 500 plus czeka waloryzacja!