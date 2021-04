Maturzyści odbierają w piątek (30 kwietnia) świadectwa ukończenia ostatniej klasy. Nie doczekali końca nauki zdalnej w szkołach średnich...

Czy uczniowie z Łódzkiego wrócą do szkół po majówce? Gdyby rząd decydował 23.04, obostrzenia w regionie byłyby łagodzone już od 26.04

Czy uczniowie z Łódzkiego wrócą do szkół 4 maja? Czy zaraz po majówce jest dla nich chociaż szansa na częściowy powrót do nauki stacjonarnej – jak stanie się to już od poniedziałku (26 kwietnia) w jedenastu innych województwach? Wyliczyliśmy to w piątek (23 kwietnia).