Mazurek Dąbrowskiego przed dzisiejszym meczem siatkarek Grot Budowlanych

Jak czytamy na oficjalnej stronie klubu, po dwóch kolejkach Tauron Ligi, zarówno łodzianki jak i legionowianki nie zapisały na swoim koncie pierwszych punktów w sezonie 2022/23. Gospodynie niespodziewanie przegrały pierwsze spotkania bez ugrania choćby jednego seta. Najpierw z Radomiem, następnie na wyjeździe w Bielsku. Niemal identyczny start zmagań na ligowych parkietach mają nasze rywalki, które przegrały dwukrotnie 0:3, najpierw z mistrzyniami Polski - Grupą Azoty Chemik Police, następnie w Łodzi z ŁKS-em.

Wtorkowy wieczór, Grot Budowlane Łódź mogą zaliczyć do udanych. Mimo pełnego zwrotów akcji meczu z Opolem i rozstrzygnięcia dopiero w tie-breaku to zespół prowadzony przez Macieja Biernata mógł cieszyć się z awansu do 1/4 finału TAURON Pucharu Polski. Tego samego nie mogą powiedzieć legionowianki, które na własnym terenie uległy wrocławiankom 1:3 i pożegnały się z turniejem.

Klub Kibica Grot Budowlanych Łódź dołączył do zbiórki na rzecz małej Zosi, która zmaga się z chorobą SMA. Podczas meczu będą zbierane pieniądze na leczenie dziewczynki. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy!