Mechanicy samochodowi w Łodzi. Top 8 warsztatów samochodowych w Łodzi według portalu dobrymechanik.pl. Kogo polecają łodzianie?

Mechanicy samochodowi w Łodzi. Top 8 warsztatów samochodowych w Łodzi według portalu dobrymechanik.pl

Dobry mechanik jest na wagę złota. Przekonał się, o tym każdy kto poszukiwał specjalisty. Jedni trafiali na nich z polecenia, inni szukali na własną rękę, co nie zawsze kończyło się dobrze. Do dziś zdarzają się przypadki, w których odebrany od specjalisty pojazd może być w gorszym stanie niż pozostawiony.

By uniknąć podobnych rozczarowań, portal dobrymechanik.pl przygotował ranking, w którym czytelnicy mogli głosować na najlepsze, ich zdaniem zakłady mechaniki samochodowej w kraju. Na podium zabrakło, co prawda specjalistów z Łodzi, nie mniej w ścisłej klasyfikacji, w której jest sto warsztatów z całego kraju, znalazło się osiem, z naszego miasta. Są one często polecane i mają również wysokie oceny na innych portalach i w zestawieniach zajmujących się oceną usług i produktów. Gdzie szukać tych zakładów? W czym specjalizują się mechanicy?