Mecz ŁKS z Arką oglądało 11.005 widzów. Na drugie miejsce wskoczył mecz ŁKS ze Stalą (9.116)

ŁKS Łódź - Stal Rzeszów 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Władysław Ochronczuk (90+1).

ŁKS: Aleksander Bobek - Kamil Dankowski, Maciej Dąbrowski, Adam Marciniak, Milan Spremo - Pirulo, Michał Mokrzycki (88, Piotr Janczukowicz), Mateusz Kowalczyk, Michał Trąbka (72, Władysław Ochronczuk), Bartosz Szeliga (62, Maciej Śliwa) - Nelson Balongo (62, Stipe Jurić). Trener: Kazimierz Moskal.

Stal: Krzysztof Bąkowski - Dominik Marczuk (90, Kacper Piątek), Łukasz Góra, Paweł Oleksy, Piotr Głowacki - Damian Michalik (64, Wiktor Kłos), Krzysztof Danielewicz (64, Dawid Olejarka), Bartosz Wolski, Bartłomiej Poczobut, Andreja Prokić - Ramil Mustafajew (79, Kacper Sadłocha). Trener: Daniel Myśliwiec.

Sędziował: Tomasz Wajda (Żywiec).

Żółte kartki: Mokrzycki, Ochronczuk, Dankowski, Janczukowicz - Oleksy, Głowacki, Poczobut, Michalik, Marczuk, Olejarka.

Widzów: 9.116.

Trener ŁKSKazimierz Moskal musiał dokonać jednej zmiany w składzie w porównaniu do meczu z Puszczą. Maciej Dąbrowski zastąpił Nacho Monsalve, który ma kłopoty z kolanem. Trener ŁKSliczy, że Hiszpan będzie gotowy na następny mecz z Ruchem.

Przed meczem odbyła się miła uroczystość. Pirulo odebrał nagrodę i czek na 10 tys. zł za wygranie plebiscytu na najlepszego piłkarza lutego w Fortuna Pierwszej Lidze. Nagroda trafi do fundacji Słonie na balkonie.

Liczyliśmy, że na meczu zanotujemy rekordową frekwencję. Działacze ŁKSustalili, że jeśli pojawi się ponad 10 tys. widzów, na następny mecz z Chojniczanką każdy młody kibic (do lat 13) wejdzie za symboliczną złotówkę. Ostatecznie zabrakło niewiele. Na trybunach zgromadziło się 9116 kibiców. Działacze powinni się zgodzić na obniżenie cen biletów dla najmłodszych kibiców.

Nowy piłkarz ŁKS Milan Spremo mówił: – Bardzo się cieszę, że spotkałem na mojej sportowej drodze Ensara Arifovicia, którego tutaj w Łodzi doskonale wciąż pamiętają jako zawodnika. Rozmawiamy prawie codziennie i wiem, że mogę na nim polegać. W niedzielę Ensar będzie na meczu i mam nadzieję, że będzie miał okazję obejrzeć zwycięstwo ŁKS.

Co zobaczył Ensar? Grę wzmocnioną defensywą obu drużyn. W pierwszej połowie więcej z gry miał ŁKS, ale zabrakło zdecydowania w podbramkowych sytuacjach. Było ich ponadto mało. W42 minucie Pirulo strzelił z wolnego, bramkarz Stali Krzysztof Bąkowski odbił przed siebie, nikt nie zaliczył dobitki. Groźnie strzelali też Bartosz Szeliga i Milan Spremo, ale bez efektów. Kamery Polsatu uchwyciły w przerwie ziewającego słynnego kibica ŁKS, tzw. „Trzy literki”, co było symboliczną oceną pierwszej połowy.

W 49 minucie bramkarz Stali podał piłkę wprost na nogę Nelsona Balongo, napastnik ŁKS był sam na sam, ale Krzysztof Bąkowski naprawił swój błąd. Jeżeli takich sytuacji nie będzie wykorzystywał Nelson Balongo, to poczeka na gola jeszcze długo. Bramkarza Stali obserwował z trybun trener bramkarzy kadry U21, były as Widzewa Józef Młynarczyk.

W 67 minucie Pirulo przedryblował całą obronę Stali, strzelał Mateusz Kowalczyk, ale został zablokowany.

Pirulo był bliski zdobycia gola w 88 minucie. W dogodnej pozycji strzelił w Bartłomieja Poczobuta, a odbitą piłkę Adam Marciniak posłał nad poprzeczką.

Traciliśmy już powoli nadzieje, ale wtedy nadeszły minuty rezerwowych. Najpierw Piotr Janczukowicz wywalczył rzut rożny. Piłkę z narożnika dośrodkował Kamil Dankowski, piłkę głową przedłużył pierwszy dżoker Piotr Janczukowicz, a następnie drugi dżoker, który do tej pory wyróżniał się tylko grą faul, czyli Władysław Ochronczuk wepchnął piłkę do siatki klatką piersiową. Niezwykły gol w 91 minucie

Kibice ŁKSoszaleli z radości, ale minutę później Władysław Ochronczuk kopnął w walce o piłkę Pawła Oleksego w polu karnym. Sędziowie analizowali VAR, ale na szczęście dla łodzian uznali, że przewinienia nie było.

Trener Stali Daniel Myśliwiec powiedział po meczu: – Czujemy ogromny niedosyt, bo grając na stadionie tak dobrej drużyny, stworzyliśmy wraz z zespołem liderem dobre widowisko, a wracamy do domu z niczym. Wynik uważam za bardzo niesprawiedliwy.

ŁKSwygrał i wrócił na fotel lidera. Trzeba jednak przyznać, że para przyjaciół Widzewa, czyli Ruch i Wisła będzie naciskać do samego końca. ą