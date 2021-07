Mecz Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej pod patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zdjęcia

Mecz Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej został objęty specjalnym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. - Zbliżamy się do czwartej edycji Meczu Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej. W tym roku wydarzenie zostało objęte patronatem prof. dr hab. Piotra Glińskiego - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Dostaliśmy również list od Ministra Spraw Zagranicznych, prof. Zbigniewa Rau, który do tej pory patronował wydarzeniu - podkreślił rangę Meczu Narodów Witold Skrzydlewski.

Witold Skrzydlewski dodał także, że: - Mecz Narodów odbędzie się 4 września o godzinie 18:00. Po nauczce z zeszłego roku, gdy mecz skończył się bardzo szybko ze względu na pogodę, ustaliliśmy rezerwowy termin na 5 września. Apelujemy więc do wszystkich, aby zaplanowali sobie dwa dni. Kontrakty z zawodnikami są konstruowane w ten sposób, aby mogli wystąpić zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. W Meczu Narodów pojadą cztery drużyny. Nie możemy operować nazwami krajów, więc na Moto Arenie wystąpią Orły, Wilki, Kangury oraz drużyna europejska. Szczegółowe składy podamy podczas następnego spotkania. Chcemy mieć gwiazdy w każdej z ekip, aby drużyny były wyrównane. Zobaczymy tutaj świetnych zawodników oraz prawdziwe ściganie. Czeka nas impreza, o której będzie się mówić.