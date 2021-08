Mecz Narodów na żużlu w Łodzi. Znamy składy dwóch kolejnych drużyn i czterech asystentów menedżerów

- W barwach Australijskich Kangurów pojadą: Troy Batchelor, Ryan Douglas, Brady Kurtz i Rohan Tungate – mówi Witold Skrzydlewski. – Skład drużyny Europy: Luke Becker, Ben Ernst, Jonas Jeppesen, Robert Lambert.

Kim są nowe gwiazdy? Troy Batchelor startował ostatnio w ROWRybnik, Ryan Douglas był bliski podpisania kontraktu z Apatorem Toruń, jak sam twierdzi bardzo chce jeździć w Polsce - może pierwszym jego klubem będzie Orzeł Łódź? Brady Kurtz i Rohan Tungate to Australijczycy doskonale znani w Łodzi – pierwszy jeździ obecnie, a drugie jeździł i chyba będzie jeździł w Orle Łódź.

– Rohan Tungate będzie chciał pokazać na torze, że przed sezonem popełniliśmy duży błąd pozwalając mu odejść do Unii Tarnów – dodał prezes Witold Skrzydlewski.

W drużynie Europy najbardziej znanym łódzkim kibicom żużlowcem jest Lukem Becker. Amerykanin z Orła Łódź występuje gościnnie, bo na Starym Kontynencie przebywa dłużej niż na drugiej półkuli. Ben Ernst to młody Niemiec, też znany ze startów w Orle. Może stanie się Polakiem, bo stara się o nasze obywatelstwo. – Babcia Bena pochodzi z Gdańska i tam brała ślub – oznajmił Witold Skrzydlewski.

Jonas Jeppesen to Duńczyk z Włókniarza Częstochowa, a Robert Lambert bronił barw teamu z Torunia. To mistrz Europy z ubiegłego roku.

Przypominamy, że w barwach Polskich Orłów startować będą: Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra i Przemysław Pawlicki z GKM Grudziądz oraz dwaj żużlowcy Orła Łódź: Norbert Kościuch i Marcin Nowak.

Pozostała jeszcze kwestia drużyny rosyjskiej – nazwiska tej drużyny poznamy wkrótce.

Jak wysoki poziom będzie Meczu Narodów niech świadczy fakt, że gros uczestników stanowią żużlowcy z ekstraligi.

Prezes Witold Skrzydlewski przedstawił też nazwiska asystentów menedżerów drużyn walczących w Meczu Narodów. Będą to: Lech Kędziora, Janusz Ślączka, Piotr Świderski i Adam Skórnicki. – Wracamy do naszej historii – mówił Witold Skrzydlewski. – Wszyscy ci żużlowi fachowcy albo byli, albo są związani z naszym klubem. Cieszę się, że zgodzili się pełnić rolę asystentów menedżerów. Chcemy, by te drużyny prezentowały w miarę silny i wyrównany poziom.

Mecz Narodów zyskał także możnego partnera – firmę Lotto. Łódzkie zawody będą transmitowane przez Motowizję.

Bilety na Mecz Narodów sprzedają się dość dobrze. Cena biletów dla kobiet oraz dzieci wynosi 5 zł, natomiast dla mężczyzn 20 zł. Wszystkie osoby z karnetami oraz z biletami na zeszłoroczny Mecz Narodów otrzymują gwarancję, że wejdą na trybuny. Jedynie karty VIP nie upoważniają do wejścia. – Przed meczem odbędzie się parada motocyklistów. Parada z motocyklistami i flagami wywoła na pewno ciarki na plecach – dodaje Witold Skrzydlewski.

Mecz Narodów będzie początkiem nowego Orła. W przyszłym roku Witold Skrzydlewski chce powalczyć o awans do ekstraligi. ą