Mecz Widzew - Legia jeszcze raz. Tym razem w hali przy Małachowskiego

Futsalowe ekipy Widzewa i Legii po raz pierwszy zagrają ze sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej. W sezonie 2021/2022 obie drużyny występowały na zapleczu krajowej elity. Ich pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Legii 4:3, a w rewanżu Widzew zwyciężył 5:2. Mimo wysokiej porażki w Łodzi w ostatniej kolejce, ekipa ze stolicy ostatecznie zajęła wtedy w tabeli pierwsze miejsce i awansowała do Futsal Ekstraklasy. Widzew dołączył do elity rok później - po dwóch pierwszych kolejkach rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej ma na koncie zwycięstwo 5:3 z GI Malepszy Arth Soft Leszno i porażkę 1:4 z Dremanem Opole Komprachcice.

Jesteśmy na samym początku naszych występów w ekstraklasie, można powiedzieć, że się jej uczymy. Analizujemy to, co pokazaliśmy w dwóch pierwszych spotkaniach, szukamy złotego środka, rozwiązań, które pozwolą nam ustabilizować grę i prezentować się skuteczniej. Do takich meczów jak ten sobotni nikogo z nas nie trzeba motywować. Spotkaniami Widzewa z Legią na stadionie jeszcze nie tak dawno żyła cała Polska. Myślę, że dzięki randze, tradycji, jaką prezentują oba kluby, starcie tych drużyn w hali zainteresuje nie tylko kibiców futsalu – mówi Daniel Krawczyk, zawodnik Widzewa Łódź Futsal.