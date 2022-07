Mecz ze Zniczem będzie dla ŁKS próbą generalną przed ligą ZDJĘCIA

Dla zespołu prowadzonego przez trenera Kazimierza Moskala będzie to próba generalna przed meczami o pierwszoligowe punkty, a pierwszy już 16 lipca z GKSKatowice. Pierwotnie łodzianie mieli grać z GKSTychy, ale w związku z tym, że obie ekipy spotkają się w drugiej kolejce I ligi, spotkanie odwołano. Starcie z zespołem z Pruszkowa będą mogli obejrzeć kibice. Bilet wstępu na sparing kosztować ma 10 złotych i będzie do kupienia przy wejściu na trybunę.

Przypominamy, przed starciem z GKSKatowice zamieścimy w naszej gazecie duże zdjęcie łódzkiego pierwszoligowca. Poinformujemy także o aktualnej kadrze ŁKS, ale także przybliżymy drużyny z którymi łodzianie będą rywalizować o punkty. To jedyne takie wydawnictwo poświęcone zespołowi z alei Unii 2 w naszym regionie.

Z łódzkim klubem rozstał się natomiast Dariusz Lis, który przez ostatnie lata był dyrektorem klubu i członkiem zarządy. Nie znamy przyczyn tej, trzeba przyznać bardzo zaskakującej decyzji.