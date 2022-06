Medale naszych juniorek w Mistrzostwach Polski w boksie. Następczynie Karoliny Owczarz

Organizatorami zawodów byli Polski Związek Bokserski, Pomorski Okręgowy Związek Bokserski oraz WKB Gryf Wejherowo.

W Mistrzostwach Polski Juniorek udział wzięły dziewczyny urodzone w latach 2004 - 2005. Zawody były rozgrywane w 12 kategoriach wagowych od 45 kg do +81 kg

Łódzki region reprezentowało sześć zawodniczek. Złoty medal zdobyła Oliwia Dziekańska (UKS Włókiennik Łódź), srebrny Oliwia Formela (Olimpijczyk Ozorków), a brązowe: Oliwia Neć (UKS Victoria Łódź) i Ewelina Malanowska (Olimpijczyk Ozorków). Piąte miejsce zajęła Martyna Domiza (UKS Włókiennik Łódź). To był udany start pięściarek z naszego regionu.

Opowiada trener UKS Victoria Łódź i Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport Bogdan Szuba:

Na złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek w boksie czekaliśmy aż 11 lat. W 2011 roku zdobyła go łodzianka w wadze do 57kg Karolina Owczarz w Grudziądzu. W zaciętym pojedynku finałowym pokonała 3:2 brązową medalistkę Mistrzostw Europy Justynę Żełobowską z Kętrzyna.

W miniony weekend udało się również to Oliwii Dziekańskiej z Włókiennika Łódź.

W wadze do 50 kg Oliwia stoczyła aż trzy pojedynki. W pierwszej walce pokonała już w drugiej rundzie przez rsc Weronikę Zaraś z Szamotuły Boxing Team.

W kolejnym starciu również przez rsc w trzeciej rundzie pokonała zawodniczkę z Dzierżoniowa Malwinę Kosiór, zaś w walce finałowej o złoty medal Mistrzostw Polski Juniorek aż 5:0 wypunktowała Wiktorię Walaszewską ze Skorpiona Szczecin.

Śledzę karierę Oliwki Dziekańskiej i rozwija się błyskawicznie zdobywając tytuł mistrzyni Polski w boksie. Oliwka trenuje pod okiem Tomka Stolaża byłego zawodnika sekcji bokserskiej Widzewa Łódź, gdzie również zdobywał medale Mistrzostw Polski.

Również z medalem brązowym wróciła moja zawodniczka Oliwia Neć.

Oliwka zawodniczka UKS Victoria Boxing Łódź wystartowała w wadze do 81kg

W walce o wejście do ścisłego finału przegrała z obecną mistrzynią Polski Marią Pępek z klubu KS Garda Gierałtowice.

Oliwia Neć to początkująca zawodniczka, ale strasznie pracowita i ambitna. Jestem pewny, że zdobyty medal i doświadczenie z tak ważnej imprezy bokserskiej przyniesie nam wyniki w kolejnych startach i Pucharze Polski Juniorek rozgrywanych na jesień.

Oliwia trenuje na co dzień w Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport w Łodzi pod okiem trenera Bogdana Szuby i Andrzeja Bodnarczuka szkoleniowca z Ukrainy.

W sobotę wyjeżdżamy na kolejne starty tym razem na Południe Polski na Międzynarodowy Puchar Karpat. Drużyna UKS Victoria Boxing łódź jest gotowa i mam nadzieję że wrócimy z kolejnym workiem medali.