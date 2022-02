Medalowy początek sezonu zapaśników AKS Piotrków

Mateusz Bernatek pokazał, że solidnie przepracował początek roku i w Radomiu potwierdził bardzo dobrą formę. W kategorii do 72 kg pewnie wygrał wszystkie cztery swoje walki, nie tracąc w nich ani jednego punktu technicznego. Teraz przed aktualnym wicemistrzem Europy start w silnie obsadzonym turnieju w Stambule, który odbędzie się 24 i 25 lutego. W kategorii 60 kg z bardzo dobrej strony pokazał się Michał Twardowski, którego po trzech wygranych pojedynkach, w finale powstrzymał Grzegorz Kunkel, piąty zawodnik zeszłorocznych mistrzostw Europy seniorów.

- Jesteśmy zadowoleni z występu, tym bardziej, że ze względu na choroby, do Radomia udaliśmy się w okrojonym składzie – mówi Karol Sala, trener zapaśników Atletycznego Klubu Sportowego. - Mateusz Bernatek potwierdził swoją dominację oraz pokazał, że jest pewnym punktem reprezentacji Polski. Michał Twardowski rozkręcał się z walki na walkę, a w finale walczył bardzo ambitnie z doświadczonym rywalem. Kilku innych naszych chłopaków było blisko podium, co także trzeba zaliczyć na plus. Zawody w Radomiu pokazały, że dobrze przepracowaliśmy pierwszy okres.

Bardzo blisko medali było aż trzech piotrkowskich zapaśników – na piątym miejscu rywalizację zakończyli Filip Loch (kat. 77 kg), Damian Cierlik (kat. 82 kg) oraz Igor Gmitrasiuk (kat. 87 kg). Dzięki medalom oraz wysokim pozycjom punktowanym, Atletyczny Klub Sportowy zajął w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski seniorów w Radomiu czwarte miejsce.