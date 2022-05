Medalowy rekord pobił Master Łódź. Łodzianie zdobyli 43 medale w Pucharze Polski w sumo

Absolutny rekord medalowy pobił Master Łódź, zawodnicy z Łodzi zdobyli, bagatela, 43 medale Pucharu Polski w grupie dzieci, młodzików i kadetów, wśród chłopców i dziewczyn.

Liczba ta wprost zwala z nóg, bowiem w niektórych kategoriach startowało, ponad dwudziestu zawodników, a tym razem w grupie dzieci, nie każdy zdobywał medal.

Takie wyniki to zasługa trenerów. Na wielkie brawa zasłużyli: Agata Żuromska, Piotr Górski, Jacek Górski, Krzysztof Derendarz.

To również pokłosie dobrze rozwijających się nowych grup w Ośrodku Sportów Walki "Master", w Hali Sportowej, przy ul. Skorupki 21 oraz kontynuacja świetnej pracy w szkołach, w tym w kolebce łódzkich zapasów, przy ul. Jaracza 26 - SP 111.

Klub chwali sobie świetną współpracę z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Łodzi, a także z MOSiR Łódź, przy promocji aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. W zeszłym tygodniu odbył się finał turnieju "Mali Siłacze Na Maty", w którym wystartowało osiem łódzkich szkół.

Co roku w zajęciach, w klubie Master, uczestniczą setki dzieci, z których część zostaje na dłużej, pisząc historię łódzkiego sportu, jak choćby, olimpijka z Tokio, Roksana Zasina i pozostali medaliści mistrzostw świata i Europy. W zeszłym miesiącu tytuł Młodzieżowej Wicemistrzyni Polski w zapasach zdobyła, Paulina Wesół (23.04.2022 Pelplin).

- Mamy trzy główne sekcje zapasów, sumo i taekwondo olimpijskiego, a także zajęcia rozwijające motorycznie i gimnastyczne dla najmłodszych dzieci oraz zajęcia z fizjoterapeutką - Anną Piwowarską. Już od września nasz sztab zasilą nowi trenerzy od przygotowania gimnastycznego i akrobatycznego - wylicza trener Piotr Górski. - Teraz czekają nas starty w zapasach, w czerwcu Mistrzostwa Polski U-15, do których młodzicy od poniedziałku będą się przygotować na tygodniowym zgrupowaniu w Norwegii. We wrześniu rozpoczynamy obchody 50-lecia sekcji zapaśniczej przy ul. Jaracza 26, organizując w Łodzi Mistrzostwa Polski młodzików w sumo (eliminacja do Mistrzostw Europy).

Pomimo znaczących sukcesów klubu, wsparcia imprezy odmówił Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dlatego trenerzy i działacze liczą na wsparcie imprezy ze strony firm i osób prywatnych.

Klub Master w 2021 roku w Systemie Sportu Młodzieżowego został najlepszym klubem sportów walki w Łodzi zajął 10 miejsce w Łodzi wśród wszystkich dyscyplin oraz 14 miejsce w woj. łódzkim.

Indywidualnie zawodnicy klubu zdobyli 3 medale mistrzostw Europy, 10 medali Mistrzostw Polski w zapasach i 16 medali Mistrzostw Polski w sumo. Wszystkich zainteresowanych wspieraniem sportu młodzieżowego zapraszamy do kontaktu.