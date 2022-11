Medalowy weekend łodzian podczas parapływackiego finału Grand Prix

Nicola Szczepska w kategorii AB dwukrotnie stanęła na drugim miejscu na 50m stylem grzbietowym oraz dowolnym (zawodniczka na co dzień reprezentuje również barwy ŁKSG ze względu na swoją niepełnosprawność, startuje w MP głuchych). Jedną z gwiazd łódzkiego Finał GP była etatowa reprezentantka Ukrainy, brązowa medalista z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016 24-letnia Maryna Verbova. Ta zawodniczka trenuje od kwietnia na co dzień w SSN Start Łódź wraz ze swoim trenerem Olehem Udalovem byłym trenerem kadry paraolimpijskiej Ukrainy. Podczas mityngu zawodniczka trzykrotnie wygrała na 50m stylem klasycznym, 100m stylem grzbietowym, 150m stylem zmiennym oraz była druga na 50m stylem grzbietowym. Cztery medale w czterech startach - to musi budzić podziw. Dodatkowo pływaczka zdobyła dwie indywidualne nagrody dla najlepszej zawodniczki z Łodzi podczas finału oraz została trzecią zawodniczką całego cyklu GP (klasyfikacja pięciu zawodów z cyklu GP). Drugie miejsce w tym zestawieniu w klasyfikacji końcowej zajęła Zuzanna Boruszewska z UKS SP 149.

Najlepszym zawodnikiem wśród łodzian został podopieczny SSN Start Łódź Mateusz Snowarski, trenujący na co dzień z utytułowanym trenerem Zbigniewem Murasem, który w swojej karierze wychował wielu Mistrzów Polski, medalistów Mistrzostw Europy oraz Uniwersiady. W ostatnich latach pracy w pływaniu z osobami pełnosprawnymi najwięcej medali zdobywali zawodnicy specjalizujący się w stylu klasycznym . Puchary dla najlepszych łodzian zostały ufundowane przez prezydent miasta Łodzi Hannę Zdanowską.

- Z roku na rok rośniemy w siłę, staramy się rozwijać, do finału na naszym domowym obiekcie Zatoki Sportu przystąpiło 20 zawodników, w tym pięciu debiutantów - informuje trener Michał Zieliński. - Gdyby nie absencja dwóch naszych najbardziej utytułowanych zawodników byłoby nas jeszcze więcej. Zabrakło Wiktora Robaka naszego najbardziej utytułowanego zawodnika (sprawy zdrowotne) oraz Anny Płoszyńskiej aktualnej mistrzyni Polski, która wystąpiła w tym samym czasie w Meksyku w konkursie MISS Whellchair World, w którym została II Wicemiss Świata Kobiet na wózkach. Łódź słynie z pięknych kobiet.

Siłę sekcii pływackiej SSN Start Łódź w dużej mierze stanowią dzieci i młodzież, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pływaniem, najmłodszymi w klubie zajmuje się trener Michał Zieliński.

- Podczas ostatnich zawodów młodzież, jak i starsi świetnie się spisali bijąc kolejne rekordy życiowe. Obiekt Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej sprzyja rozwojowi naszej dyscypliny, a przy okazji pozwala na szybkie pływanie. Cieszymy się z rozwoju naszej sekcji, ale też jesteśmy coraz częściej zauważani w mieście. Władze miasta Łodzi na czele z Wydziałem Sportu bardzo nam pomagają, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ogromne słowa uznania dla naszych bohaterów tych małych i dużych, a już za tydzień grupa seniorska udaje się na Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do Szczecina. Oprócz krajowej czołówki nie zabraknie gości z zagranicy - kończy Michał Zieliński.