Medyczna marihuana coraz bardziej popularna w Łodzi i regionie. Jak ją kupić na receptę? Zawartość THC i CBD w medycznej marihuanie

Medyczna marihuana. Biorą ją pacjenci i ci, którzy... pacjentów udają

Pięć lat po zalegalizowaniu w Polsce medycznej marihuany jest ona coraz bardziej popularna. Według branżowego portalu gdziepolek.pl Główny Inspektor Farmaceutyczny ma zezwolić w 2023 roku na import 3 ton suszu. To by oznaczało, że do Łódzkiego może trafić nawet 200 kilo medycznej marihuany.

O zwiększającym się zaufaniu pacjentów do leczniczej marihuany mówią też lekarze. Pierwsza klinika specjalizująca się w leczeniu marihuaną w Łodzi - Cannabis Clinic - powstała w 2017 roku. Od tej pory skorzystało z niej kilka tysięcy pacjentów, a łódzka klinika otworzyła już filię w Katowicach.

Jacek Orłowski, łódzki ginekolog i założyciel kliniki podkreśla, że pacjenci w Łodzi przyjmowani są na wizyty stacjonarnie, a przed przepisaniem recepty muszą przynieść dokumentację medyczną.