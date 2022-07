Memoriał Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich - Polish Open

Dyrektorem Sportowym będzie Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, finalistka Wimbledonu 2013 i triumfatorka turnieju WTA Finals w Singapurze w 2015 roku.

Rywalizacja pań w Polish Open będzie się toczyć o pulę nagród w wysokości 100 tysięcy dolarów na twardych kortach Narodowego Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego w Kozerkach. W niedzielę 31 lipca ruszą eliminacje singla, a w dniach 1-7 sierpnia rozgrywany będzie turniej główny. Zwyciężczyni wyjedzie z Grodziska Mazowieckiego z czekiem na sumę 12 280 dolarów oraz 100 punktami zdobytymi do rankingu WTA.

Ale Polski Związek Tenisowy, przy współpracy ze Sponsorami i Partnerami, przygotował dla triumfatorki gry pojedynczej nagrodę szczególną – Range Rover Evoque. By go zdobyć trzeba będzie wygrać pięć lub sześć meczów, bowiem drabinka zostanie rozlosowana na 48 miejsc, co oznacza, że 16 rozstawionych zawodniczek w pierwszej rundzie będzie miało „wolny los”.