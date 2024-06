Memy na lato. Te MEMY podpowiadają niezwykłe sposoby na ochłodę. Zobacz memy na upalne dni! 7.06.2024

Memy vs. lato! Jak poradzić sobie w upalne dni? Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika?

Dziś 15 sierpnia termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. W niektórych rejonach kraju nawet 35°C! Jest to temperatura powietrza, więc w nieosłoniętych miejscach, bez skrawka cienia, gdzie otoczenie będzie się nagrzewać przez cały dzień temperatury będą jeszcze wyższe!