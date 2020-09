MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Grzybiarze czują zew lasu! Grzybobranie 2020: Jak tę pasję komentuje Internet? 3.09.2020

Pogoda podczas tegorocznej zimy była co najmniej, mało zimowa. Do tego stopnia, że... w styczniu w lasach pojawiły się grzyby! Grzybiarze donoszą w sieci, że grzyby pojawiły się w lasach m.in. w woj. pomorskim, śląskim czy dolnośląskim.

Co ważne - nie są to "nowe" grzyby. Wiele z nich przebywało w schłodzonej ściółce, a za sprawą wysokiej temperatury i braku mrozu - wyrosły, ku uciesze grzybiarzy.

Myślałem ze w tym roku zakończyłem sezon wypadów do lasu. Piękna pogoda sprawiła że odwiedziłem las i miejsca na grzybki. Las nadal jest łaskawy i dał mi swoje owoce -1 prawy, 3 kanie i 1,5 l borówek czerwonych. - pisze jeden z Internautów

Grzybobranie 2019 - lasy są pełne grzybów! Jednak to nie dla wszystkich powód do radości

Nie da się zaprzeczyć temu, że jesień 2019 przyniosła grzybiarzom radość - w lasach jest pełno grzybów, wystarczy krótki spacer, aby wrócić do domu z torbą pełną grzybów. Powodów do radości nie mają jednak osoby, które w poprzednich latach na zbieraniu grzybów zarabiały - ceny w skupach są bardzo niskie, co więcej, niektóre z nich nawet nie przyjmują już grzybów.