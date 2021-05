Menopauza a seksualność kobiet. Seks kobiet w dojrzałym wieku. Na pytania odpowiada prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog i seksuolog

Płodność od zawsze była kojarzona z atrakcyjnością, młodością, powodzeniem i seksualnością, które są nieodłącznymi atrybutami kobiecości. Dlatego kobiety utożsamiają menopauzę i koniec płodności z jej utratą. Tymczasem jest to naturalny etap w życiu każdej z nas – a zatem także nieodłączny element kobiecości.

Czy menopauza to czas na seks?

Postęp nauk medycznych obalił stereotyp dotyczący menopauzy rozumiany do niedawna jako koniec potrzeb seksualnych oraz zaprzestanie zainteresowania seksualnością w tym okresie życia. Zdrowie seksualne uznane zostało na świecie jako podstawowe prawo każdego człowieka.

Seksualność jest ważnym aspektem dobrostanu psychicznego będąc jednocześnie wykładnikiem zdrowia kobiety. Natura sfery seksualnej kobiet jest bardzo złożona, uwarunkowana wieloma czynnikami genetycznymi, biologicznymi, neurohormonalnymi jak również psychospołecznymi. Dla kobiety akt seksualny jest wynikiem złożonych przeżyć psychicznych, czułości, poczucia bezpieczeństwa, intymności, kultury uczuć. Poprzez zmiany towarzyszące menopauzie, wydawać by się mogło, że kobiecy organizm sugeruje, że nie jest to już czas na planowanie macierzyństwa.

Ze względu na to, że wahania hormonów odpowiadają za objawy związane z menopauzą najskuteczniejszym sposobem ich eliminacji jest hormonalna terapia menopauzalna. Syntetyczne hormony zawarte w HTM są chemicznie i biologicznie identyczne, jak hormony ludzkie. Kobiety, które w zastępstwie HTM stosują fitohormony i lecznicze preparaty ziołowe, powinny pamiętać, że estrogeny roślinne i zioła nie są tak skuteczne w niwelowaniu objawów menopauzy, jak te zawarte w HTM.

Co trzecia Polka za najlepszą metodę leczenia i łagodzenia objawów menopauzy uważa metodę naturalną. Czy słusznie?

Połowa kobiet uważa, że regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta to najlepsza forma łagodzenia objawów menopauzy. To prawda, czy mit?

Zdrowa dieta z naciskiem na zaprzestanie palenia papierosów, ograniczenie spożycia alkoholu oraz aktywność fizyczna, która pozwoli utrzymać korzystną masę ciała, to istotne elementy profilaktyki okresu okołomenopauzalnego. Warto na przykład ćwiczyć jogę, która wzmacnia mięśnie dna miednicy zapobiegające nietrzymaniu moczu, a do diety włączyć należy wapno i witaminę D3, które zmniejszają ryzyko osteoporozy. Należy przy tym pamiętać, że dieta i aktywność fizyczna to tylko jeden z elementów wspierających terapię menopauzalną.