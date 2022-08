Menu i cennik w barach nad Zalewem Sulejowskim. Ile zapłacimy za świeże ryby nad Zalewem Sulejowskim 15.08.2022

Moją smażalnię ryb prowadzę nad Zalewem Sulejowskim w Adamowie od niemal 30 lat. Mam stałych klientów, którzy przyjeżdżają do mnie na rybkę także z Łodzi. Niektóre ceny są minimalnie wyższe niż przed rokiem, ale to jest np. złotówka. Do mnie klienci przyjeżdżają na dobre ryby, "paragonów grozy" nie dostaną - powiedział Grzegorz, właściciel baru "U Grzegorza Czarnego".