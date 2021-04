Mercedes Sprinter Krzysztofa Krawczyka jest na sprzedaż! Jak wygląda luksusowy mercedes Krawczyka, którym jeździł na koncert?! 27.04.2021

Mercedes Sprinter Krzysztofa Krawczyka. Zobacz, jak wygląda wnętrze mercedesa Krawczyka!

Krzysztof Krawczyk był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Nazywano go królem piosenki. Był łodzianinem, z żoną Ewą mieszkał w Jedliczu pod Łodzią. Krzysztof Krawczyk od dłuższego czasu miał kłopoty ze zdrowiem. Na początku roku ogłosił, że nie będzie wyjeżdżał już w trasy koncertowe. Choć nie wykluczał pojedynczych koncertów. We wrześniu artysta skończyłby 75 lat . To pewnie sprawiło, że postanowił sprzedać mercedesa sprintera, którym przemierzył tysiące kilometrów w drodze na koncerty. Samochód można było oglądać w Wejherowie w firmie Buscentrum, a ogłoszenie o sprzedaży pojawiło się na otomoto.pl.

Luksusowy mercedes Krzysztofa Krawczyka

Mercedesa sprintera wyceniono na 199 000 złotych. Został wyprodukowany w 2012 roku, a pierwsza rejestracja miała miejsce w połowie 2013 roku. Ma przejechane 196 tysięcy kilometrów. To dokładnie Mercedes Sprintera519 CDI (diesel 3.0 l o mocy 190 KM, DMC 4,6 t).Jednocześnie zaznaczono, że auto jest w bardzo dobrym stanie i zostało kupione w Polsce.