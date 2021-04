Mercedes Sprinter Krzysztofa Krawczyka. Zobacz, jak wygląda wnętrze mercedesa Krawczyka! Samochód Krawczyka jest na sprzedaż? 25.04.2021

"Cud w Pajęcznie" sprzed ponad 20 lat. Ludzie widzieli wizerunek Jezusa na bloku GALERIA

"Cud w Pajęcznie" sprzed ponad 20 lat. Ludzie widzieli wizerunek Jezusa na bloku. Przed ponad 20 laty Pajęczno przeżywało swoje "pięć minut" za sprawą rzekomego cudu w tej miejscowości. Na jednym z bloków przy ul. Dąbrowskiego mieszkańcy dopatrzyli się wizerunku Chrystusa. Do Pajęczna ściągali ludzie z różnych miejscowości by zobaczyć "cud". Pod blokiem palono znicze i składano kwiaty. W naszej galerii przypominamy to wydarzenie. Znajdziecie tam też komentarze osób, które na własne oczy widziały to zjawisko.