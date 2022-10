Meta na dachu Varso Tower - najwyższym budynku w Unii Europejskiej

Zawody rozegrano w Varso Tower. To najwyższy budynek w Unii Europejskiej, 230 metrów w górę, 53 piętra, 1382 schody i meta na samym dachu. Pachnący jeszcze świeżością budynek nie wygląda z dołu jakoś spektakularnie, ale z tarasu widokowego, gdzie w dole widać wszystkie pozostałe drapacze chmur - robi ogromne wrażenie.

Klatka w całości lewoskrętna. Pierwsze dwa piętra to "trójkątna" klatka schodowa, potem krótki dobieg i zmiana klatki. Od 2 do 47 piętra - klatka prostokątna, później kolejna zmiana klatki - krótki dobieg. Ostatnie piętra - klatka prostokątna, a na końcu dodatkowe

schody na dach. Ponad to same ciągi schodów były różne pod względem technicznym - krótsze, dłuższe, o różnym stopniu nachylenia. Jak się spodziewacie - łatwo nie było, ale za to bardzo ciekawie! Meta: taras widokowy na dachu - 53. piętro.

To był także najwyższy budynek w mojej karierze, na który udało mi się wspiąć. Ukończyłem jako 69 w open na 510 startujących zawodników, a w swojej kategorii zająłem 14 miejsce z czasem 11:00 minut. Czy jestem zadowolony? Oczywiście, że tak!

Taktyką był bieg zachowawczy, aby poznać ten budynek i taką wysokość, bo niby to tylko 4 piętra wyżej niż Sky Tower, ale wszystko mogło nie zagrać. Tutaj zagrało i za rok mam plan na lepszy wynik.

Organizacja genialna, wszystko czytelne i sprawne, relacje online od spikerów i fotografów na najwyższym poziomie. Mnóstwo zawodników z całego świata, a także krajowych topowych towerrunning'owców - kończy swą plastyczną relację Jarosław Piechota.

Gratulujemy!