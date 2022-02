Metallica na "gierkówce"! 35 lat temu zrobiono słynne zdjęcie przy tablicy informacyjnej. Metallica na "gierkówce" w lutym 1987

To najpewniej jedyne wspólne zdjęcie Radomska i zespołu Metallica. Fotografia została zrobiona w lutym 1987 roku na DK1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego (jadąc od strony Łodzi w kierunku Katowic). Na na tablicy mamy informację o odległości do Radomska, Częstochowy, Katowic, Cieszyna i Wrocławia. Stoją: od lewej kolejno James Hetfield, Kirk Hammet, Jason Newsted i Lars Ulrich.

Zdjęcie pochodzi z książki Rossa Halfina pt. "The Ultimate Metallica" i to on jest autorem. Fotka zrobiła furorę wśród polskich fanów amerykańskiego heavymetalowego zespołu. Od lat krąży w sieci, trafiła nawet do Demotywatorów.