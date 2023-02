Mężczyzna wjechał w budynek w Skierniewicach. Utrudnienia w ruchu w centrum miasta

Szczegóły zdarzenia ustala skierniewicka policja.

– Do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku zasłabnięcia 87-letniego kierowcy – mówi kom. Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. – Mężczyzna wjechał na ulicę Jagiellońską jednokierunkową ulicą za parkingiem. Nie przewoził pasażera, w tym czasie nikogo nie było na skrzyżowaniu, nikt nie przechodził chodnikiem, więc jedyną osobą poszkodowaną w wyniku zdarzenia jest właśnie kierowca, który został odwieziony do szpitala.