Miasto Łódź sprzeda Zieloną Ostoję deweloperom? Jest decyzja

Mieszkańcy osiedli Julianów, Marysin i Rogi o pozostawienie Zielonej Ostoi w stanie takim, jakim jest dziś, walczą od ponad roku, bo właśnie rok temu Miejska Pracownia Urbanistyczna zaczęła pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Chodzi o kilkanaście hektarów terenu między ulicami Wycieczkową a Centralną, na którym do 1992 r. mieściła się szkółka drzew i krzewów. Po likwidacji szkółki, teren naturalnie zarósł, a jego atrakcyjność przyrodniczą podkreślono nawet w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Łodzi z 2018 r. Tyle tylko, że w tym samym studium znalazł się zapis pozwalający na zabudowę tego terenu mieszkaniami. Miejscowy plan zagospodarowania musi być zgody ze studium, zatem uchwalenie go skutkowałoby sprzedażą terenu deweloperom i wycinką większości drzew.

Po głosowaniu wiceprezydent Adam Pustelnik stwierdził, że i on jest za tym, by nie ingerować w przestrzeń Zielonej Ostoi, ale zapowiedział uruchomienie głosowania na platformie VOX POPULI, by mogły się również wypowiedzieć osoby, które "widzą zagospodarowanie tego terenu inaczej, czy też myślą o budowie swojego domu i szukają miejsc pośród zieleni, takich jak to".