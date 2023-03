Michał Bajor wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Premierowy koncert "No, a ja?" odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2023

Premierowy koncert Michała Bajora w Łodzi

Fenomenalny, niezależny, charyzmatyczny i - przede wszystkim - utalentowany Michał Bajor wydaje nową płytę. Album "No, a ja?" zawiera zupełnie nowe piosenki. Bajor skomponował pięć utworów i po raz pierwszy wystąpił też w roli autora tekstów - aż trzy piosenki wyszły spod jego pióra.

Na nowym krążku znajduje się też skomponowany przez artystę utwór z tekstem Wojciecha Młynarskiego. "No, a ja?" zawiera również jedną kompozycję Młynarskiego, do której tekst napisał natomiast Artur Andrus. Najnowsze wydawnictwo Bajora to także piosenki śpiewane przez artystę w duecie z Ireną Santor oraz Kajah. Oprócz zespołu muzyków, którzy współpracują z artystą od lat, Bajorowi towarzyszą także Grupa MoCarta i Chór Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.