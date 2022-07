Michał Kołba wraca do I ligi

Jak już wcześniej informowaliśmy, przed pierwszym meczem nowego sezonu zamieścimy w naszej gazecie duże zdjęcie jedynego pierwszoligowca naszego regionu. Zamieścimy dokładną kadrę ŁKS na rozgrywki 2022/2023. Poinformujemy o zmianach kadrowych w drużynie prowadzonej przez trenera Kazimierza Moskala, ale także w zespołach rywali. Będzie to jedyne takie wydawnictwo w naszym regionie.

Tymczasem sternicy klubu z alei Unii 2 zdecydowali się przedłużyć do końca czerwca 2024 roku kontrakt z bramkarzem Michałem Kołbą, który grał ostatnio w trzecioligowych rezerwach. Wcześniej występował w pierwszej drużynie, której był nawet kapitanem. Po meczu drugiej kolejki ekstraklasy zawodnik wytypowany został do kontroli antydopingowej i w jego organizmie wykryto zabroniony środek. W efekcie Polska Agencja Antydopingowa zdyskwalifikowała go na dwa lata. W lipcu 2021 roku zawodnik wznowił treningi z trzecioligowymi rezerwami prowadzonymi przez Marcina Matysiaka. W meczach o punkty wystąpił dziesięć razy, prezentując niezłą dyspozycję. Pojechał na zgrupowanie z pierwszym zespołem do Woli Chorzelowskiej i trener Kazimierz Moskal zdecydował, że do nowego sezonu będzie się przygotowywał z prowadzoną przez niego pierwszoligową drużyną. Całkiem realny jest więc powrót popularnego wśród fanów ŁKS „Kazika” do bramki. Po raz ostatni piłkarz wystąpił w I lidze 11 maja 2019 roku. Było to w wygranym przez łodzian meczu z Chojniczanką Chojnice 2:0 (1:0). Z kolei ostatnie oficjalne spotkanie w pierwszej drużynie zaliczył 31 sierpnia 2019. Był ro mecz ekstraklasy w Płocku z Wisłą, które gospodarze wygrali 2:1 (1:1).

Z kolei Stipe Jurić, który w minionym sezonie wystąpił w 20 pierwszoligowych potyczkach ŁKS Łódź, w których strzelił dwa gola, trenuje z Puszczą Niepołomice, która również rywalizuje w I lidze. Piłkarz wystąpił nawet w sparingu z Widzewem Łódź (0:1). Zaliczył 45 minut zastępując doskonale znanego kibicom w naszym regionie Senegalczyka Emile Thiakane, który grał w GKS Bełchatów. Stipe Jurić nie rozpoczął przygotowań do nowego sezonu z ŁKS, wcześniej poinformował o chęci rozwiązania umowy.ą