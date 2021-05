Michał Szpak i jego pies Hektor są niemal nierozłączni! Michał Szpak przygarnął psa ze schroniska w Wieluniu! ZOBACZ ZDJĘCIA 21.05.2021

Jeszcze nieco ponad dwa lata temu Hektor był porzuconym psem po ciężkich przejściach, którym zaopiekowała się fundacja Mondo Cane. Wcześniej pies przybłąkał się do mieszkanki powiatu wieluńskiego, która powiadomiła fundację. Zo zwierzęcia ktoś strzelał ze śrutu, który później trzeba było chirurgicznie usunąć. Mimo tego, przez co przeszedł, psiak był pozytywnie nastawiony do ludzi.CZYTAJ DALEJ >>>>...

Natalia Ptak