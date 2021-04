Michał Szpak przygarnął psa ze schroniska! Michał Szpak i pies Hektor są niemal nierozłączni! Zobacz zdjęcia! 25.04.2021

Michał Szpak i pies Hektor są nierozłączni! Michał Szpak przygarnął psa ze schroniska fundacji Mondo Cane! Zobacz zdjęcia!

Jeszcze nieco ponad dwa lata temu Hektor był porzuconym psem po ciężkich przejściach, którym zaopiekowała się fundacja Mondo Cane. Wcześniej pies przybłąkał się do mieszkanki powiatu wieluńskiego, która powiadomiła fundację. Zo zwierzęcia ktoś strzelał ze śrutu, który później trzeba było chirurgicznie usunąć. Mimo tego, przez co przeszedł, psiak był pozytywnie nastawiony do ludzi.

Michał Szpak znany wokalista i juror popularnego programu Voice of Poland zagrał koncert w 8 kwietnia 2019 roku w Wieluniu. Ten właśnie dzień odmienił zżycie zarówno Hektora, jak i artysty, który wystąpił w Wieluniu.

Inspektor fundacji Mondo Cane Romualda Czyż zabrała psa na spotkanie z Michałem Szpakiem, które głównym celem miała być promocja adopcji zwierząt. Wokalista miał zapozować do zdjęcia z psem, okazało się jednak, że był to dopiero początek pięknej historii.