Michał Urbaniak, skrzypek jazzowy, skończył 80 lat

Michał Urbaniak urodził się w Warszawie, ale dorastał w Łodzi. Tutaj ukończył Liceum Muzyczne, grał pierwsze koncerty w klubie Pod Siódemkami. Samodzielnie nauczył się grać na saksofonie, następnie studiował w klasie skrzypiec w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Współpracował z zespołami Zbigniewa Namysłowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy.

W 1965 roku wyjechał do Skandynawii, po trzech latach wrócił do Polski i prowadził własną grupę, której wokalistką została Urszula Dudziak. Muzycy występowali na wielu koncertach w kraju i festiwalach europejskich, aż w maju 1973 Michał Urbaniak zagrał pożegnalny koncert w Polsce i kilka miesięcy później, razem z Urszulą Dudziak, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Columbia Records. Od tej pory rozpoczęła się jego światowa kariera.

Artysta od 1970 roku gra na pięciostrunowych skrzypcach wykonanych specjalnie dla niego, a także na syntezatorze skrzypcowym, saksofonach sopranowym, altowym i tenorowym oraz na lyrikonie. Grał w popularnych nowojorskich klubach („Village Vanguard”, „Village Gate”) i w słynnych salach koncertowych (Carnegie Hall, Beacon Theatre, Avery Fisher Hall). Grał z gwiazdami sceny, takimi jak Weather Report, Freddie Hubbard, Elvin Jones, Herbie Hancock, Chick Corea, Miles Davis, George Benson, Billy Cobham. Zapraszał i był zapraszany do współpracy przez wielu znanych jazzmanów (Lenny White, Wayne Shorter, Marcus Miller, Joe Zawinul, Ron Carter, Kenny Barron, Buster Williams, Quincy Jones). W 1985 roku uczestniczył w sesji nagraniowej z Milesem Davisem do słynnej płyty "Tutu".