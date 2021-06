Midge Ure i Marc Almond gwiazdami tegorocznej edycji festiwalu Soundedit w Łodzi

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w dniach 21-24 października w klubie Wytwórnia. Marc Almond wystąpi w Łodzi drugiego dnia przedsięwzięcia. Artysta ma promować najnowszą płytę „Chaos and a Dancing Star”, która ukazała się w ubiegłym roku - wydawnictwo poprzedził singiel „Slow Burn Love”.

Marc Almond w swojej 40-letniej karierze sprzedał ponad 30 milionów płyt. Współtworząc z David’em Ballem duet Soft Cell, stał się ikoną stylu synthpop oraz new wave. Największym sukcesem okazał się przebój „Tainted Love”. W 2018 roku Soft Cell obchodził 40-lecie powstania. Solowa kariera Almonda to ponad dwadzieścia albumów, niezliczone koncerty i wypracowanie własnego, unikatowego stylu. Muzyk przez lata zgromadził imponujące portfolio muzycznych współpracowników, wydał również dwie autobiografie oraz trzy zbiory wierszy.

Także 22 października wystąpi w Łodzi Midge Ure - muzyk, frontman i wokalista zespołu Ultravox. Artysta zaprezentuje przekrojowy repertuar, w którym nie zabraknie klasycznych utworów z albumów Ultravox oraz tych z okresu kariery solowej. Fani będą mogli usłyszeć niezapomniane i ważne utwory: „Dancing With Tears In My Eyes”, „The Voice”, „Hymn”, „Vienna”, „If I Was” i „Breathe”. Ure do Ultravox dołączył w roku 1980 - pięć lat później pierwszy solowy album „The Gift”. W tym samym roku wspólnie z Bobem Geldofem skomponował piosenkę „Do They Know It’s Christmas?”.

Bilety na koncert muzyków kosztują 179 zł (bilety i karnety zakupione w ubiegłym roku na występ Marca Almonda pozostają aktualne).