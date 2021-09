Międzynarodowa piłka nożna kobiet na stadionie SMS. Sponsor piłkarek TME SMS zaprasza na hit

Sponsor piłkarek TMEzaprasza na ten hitowy mecz. Atrakcji dla kibiców nie zabraknie. TME jako sponsor tytularny drużyny przygotował dla młodszych kibiców drobną niespodziankę z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Na widzów sobotniego meczu czekać będzie również grill, przygotowany przez sponsora drużyny - firmę Pamso. Wstęp na mecz TME SMS Łódź - Medyk Konin jest bezpłatny!

Tajną bronią Medyka na TMESMSmają być dwie nowe zawodniczki. – Anastasija Rocane oraz Karlina Miksone to reprezentantki Łotwy, których umiejętności piłkarskie są nam doskonale znane, gdyż przychodzą do nas z FC Gintra Universitetas, z którym graliśmy sparingi zarówno zimą jak i latem. Anastasija to środkowa obrończyni, natomiast Karlina jest pomocniczką – informują działacze Medyka Konin. Ponadto barw Medyka bronią: Amerykanka z hiszpańskim paszportem Alexis Castellano-Mugica, Kanadyjka z włoskim paszportem Alicia Tamburro, kolejne Amerykanki Heather Seybert, Stephanie Zuniga-Herrera, Słowaczki Klaudia Fabova, Dominika Kolenickova, Greczynka Androniki Michalopoulou.

– Z powodu transferów nie możemy się bać Medyka – mówił trener TMESMSMarek Chojnacki. – Nie ma łatwych przeciwników. Wszystko zależy od nas, od tego w jakiej my będziemy dyspozycji. Zawsze uczulam dziewczyny, że każdego zawodnika trzeba szanować. Piłka jest nieprzewidywalna. W środę w meczu kadry mieliśmy najlepszy przykład: można grać pięknie, ale w piłce liczy się przede wszystkim skuteczność.

Największą bolączką piłkarek TMESMSjest właśnie skuteczność. Łodzianki stwarzają sobie dużo sytuacji, ale ich nie wykorzystują.

– Czeka nas bardzo trudne zadanie, ale mam nadzieję dobre widowisko i wysoki poziom – dodał trener Marek Chojnacki. – Kibice będą mieli na co popatrzeć.

Do zespołu wróciła już napastniczka Paulina Filipczak, będzie w kadrze meczowej i być może trener Marek Chojnacki da jej szansę występów w końcówce meczu.

– Musimy mieć świadomość, że jeżeli będziemy popełniać błędy, to taki zespół jak Medyk będzie je wykorzystywał – podsumował trener TME. – Nasz rywal zmienił ustawienie, gra ostatnio trójką w obronie, piątką w pomocy. My natomiast mamy swoje DNA, tego nie zmieniamy, stosujemy wysoki pressing. Chcemy jak najwyżej odbierać piłki.

Piłkarki TMESMSŁódź doceniają rangę przeciwnika.

– Mecze z Medykiem zawsze są ciekawe – mówiła Anna Rędzia, napastniczka TME i reprezentantka Polski. – Ten mecz będzie sprawdzianem naszych umiejętności, pokaże na jakim poziomie jesteśmy oraz to, czy możemy walczyć o upragniony medal. To pierwszy dla nas ważny mecz w tym sezonie. Wszyscy popełniają jednak błędy. Zobaczymy, co przyniesie mecz na szczycie.

Zapraszamy kibiców na hitowy mecz. ą