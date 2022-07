Międzynarodowy Bieg Erasmusa w Łodzi imprezą towarzyszącą EUG 2022

Uczestnicy ponownie pobiegną na dystansie 10 km (na kilometrowych okrążeniach), w 4-osobowych składach. Kolejność startu członków sztafet jest dowolna. Każdy uczestnik musi przebiec co najmniej jedną zmianę, czyli jedno okrążenie. Zmiana zawodników może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie zmian, w dowolnym czasie.

- Bieg Erasmusa powraca „do reala” po przerwie spowodowanej pandemią, podobnie jak Europejskie Igrzyska Akademickie. Sztafeta będzie z pewnością wspaniałym, rodzinnym wydarzeniem i możliwością spędzenia aktywnie wolnego czasu – przekonuje Kamil Berliński z Działu Sportu Politechniki Łódzkiej.

Do biegu zgłosić się może każdy, kto uzbiera 4-osobową drużynę. Pakiety startowe to: koszulka biegowa, worek biegowy, numer startowy oraz medal.

Stu pierwszych kapitanów, którzy jako pierwsi zgłoszą drużynę oraz pobiegną w sztafecie otrzyma vouchery, natomiast na zwycięzców czekają nagrody i puchary.

Organizatorzy przygotowali także możliwość rywalizacji i zabawy dla młodszych uczestników – w biegach dziecięcych i młodzieżowych, w 6 kategoriach wiekowych, na oficjalnych dystansach olimpijskich (za wyjątkiem halowych 60 m). Najmłodsi uczestnicy będą mogli biec za rękę z rodzicami.

VI Międzynarodowy Bieg Erasmusa jest imprezą towarzyszącą Europejskim Igrzyskom Akademickim 2022, które koordynuje w Polsce Politechnika Łódzka, Akademicki Związek Sportowy oraz miasto Łódź.

Wykonawcą technicznym tegorocznego Biegu Erasmusa jest Politechnika Łódzka.

Zapisywać można się na stronie wydarzenia Bieg Erasmusa - Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Udział w biegu jest BEZPŁATNY.