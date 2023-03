Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Teatr Powszechny zaprosił wiele gwiazd. Zobacz program

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi

„Nad programem Festiwalu, którego temat to „Wojna. Kobieta. Teatr”, pracowałam już w ubiegłym roku” - wyjaśnia Ewa Pilawska. - Wybuch wojny w Ukrainie wstrząsnął nami jako gest skrajnie antyhumanistyczny. Przytłoczyło nas, że doświadczenia drugiej wojny światowej niczego nas nie nauczyły. Nie wyciągnęliśmy wniosków. Wojna uruchomiła w nas fundamentalne pytania. Gdzie zaczyna się przemoc? Gdzie są korzenie agresji? Co uruchamia przemocowe mechanizmy? Jak rodzi się potrzeba budowania porządku dominacji i podporządkowania? Czy moglibyśmy uniknąć wojennej machiny agresji, gdybyśmy na co dzień zwracali uwagę na jakość naszych relacji z ludźmi? Czy (z pozoru nieszkodliwa) przemoc, agresja i nękanie w codziennych gestach i zachowaniach mogą urosnąć do monstrualnych rozmiarów, których ostatnią i najbardziej radykalną fazą jest wojna? Czy, będąc obojętnymi na wszelkie formy przemocy, jesteśmy współwinni?”.

Szczegółowy program XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych:

Zaprasza Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi. Oto wspólne święto teatru!

W sobotę 4 marca w Teatrze Powszechnym zainaugurujemy XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym wspólnym święcie teatru! Festiwal otworzy „My Way” - monodram Krystyny Jandy, wybitnej artystki światowego formatu, która przygotowała go na 70. urodziny. Pokazom Mistrzowskim będzie towarzyszyła konferencja teatrologiczna „Krystyna Janda. Klasa Mistrzowska”. „Wojna. Kobieta. Teatr” - to temat tej edycji. Wojna zdominowała rzeczywistość, wszyscy budzimy się każdego dnia z nadzieją, że się skończyła. W teatrze te niepokoje związane z szeroko pojętą przemocą i potrzebą dominacji szczególnie pulsują, twórcy odbierają je i interpretują. Temat kobiety odnosi się do wielu poziomów, także do drogi kobiet oraz ich pozycji, choćby w sztuce. Jaka jest ta pozycja? Czy zachodzi zmiana i co ta zmiana przyniesie? Jeszcze inne światło na temat rzuca m.in. festiwalowy spektakl „1989” Katarzyny Szyngiery, który opowiada o drodze do wolnej Polski. Na scenie wśród bohaterów spotykają się m.in. małżeństwa Wałęsów, Frasyniuków i Kuroniów. Twórczyni spektaklu przypomina nam, że nie byłoby bohaterów „Solidarności”, gdyby nie ich żony i partnerki, kobiety - bohaterki cienia.