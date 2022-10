Międzynarodowy turniej „Bełchatów „Cup U-13”. Zaprezentuje się 16 drużyn z 9 krajów

Najwyższy poziom sportowy i międzynarodowa obsada to niesamowite przeżycie dla zawodników z rocznika 2010, którzy staną do sportowej rywalizacji. Główną ideą turnieju, współorganizowanego przez Pro-Turnieje oraz Akademię GKS Bełchatów jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępności do zorganizowanej, rówieśniczej rywalizacji sportowej, identyfikowanie i wspieranie rozwoju talentów sportowych oraz krzewienie zasad fair play.

To doskonała okazja do sprawdzenia swoich piłkarskich umiejętności na tle największych akademii z Polski, Anglii, Niemiec, Węgier czy Ukrainy. Naszą Akademię reprezentować będzie drużyna prowadzona przez duet trenerski Damian Chojka - Szymon Lesiakowski, a więc zespół występujący na co dzień w rozgrywkach I Ligi Wojewódzkiej Młodzików D1.

Oprócz tego w dwudniowych zawodach udział wezmą: AS Trencin (Słowacja), Baltijos Futbolo Akademija (Litwa), Barca Academy, Borussia Mönchengladbach (Niemcy), Cracovia Kraków, Diósgyőri VTK (Węgry), Dynamo Kijów (Ukraina), Futbola klubs RFS Riga (Łotwa), Jagiellonia Białystok, Lokomotiv Kijów (Ukraina), ŁKS Łódź, Norwich City F.C. (Anglia), SMS Ślesin, Śląsk Wrocław, Torino FC (Włochy)

Początek zawodów w sobotę (8 października) od godz. 9:30 – mecze będą odbywały się do godz. 16:30. Drugiego dnia turnieju rozgrywki rozpoczną się od 9:30 i potrwają do godziny 15:00. Mecze rozgrywane będą Stadionie Miejskim GIEKSA Arena oraz boiskach treningowych Miejskiego Centrum Sportu nr 2, 3 i 4. System rozgrywek będzie dwuetapowy.

W sobotę drużyny rywalizować będą w czterech grupach po cztery zespoły. Niedziela to gra mieszana ośmiu najlepszych zespołów systemem pucharowym o miejsca 1-8, natomiast pozostała ósemka powalczy o miejsca 9-16 w dwóch grupach, systemem każdy z każdym.

- Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia boisk, na których odbywać się będą piłkarskie zmagania - dział marketingu Akademii GKS Bełchatów