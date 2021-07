Mieszkańcy Brzezin protestują przeciw budowie asfaltowani. Interwencja poselska i petycje

Pozytywną decyzję dot. budowy asfaltowni Burmistrz Brzezin Ilona Skipor wydała we wrześniu ubiegłego roku. budowy wytwórni mas bitumicznych terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Brzezinach. Informacja o takiej decyzji została podana do wiadomości opinii publicznej jedynie na stronie BiP miasta, przez co dotarła ona do niewielu mieszkańców.

Kiedy na wiosnę prace nad budową asfaltowni się rozpoczęły mieszkańcy zorientowali się co powstaje pod ich nosem i ruszyli z falą protestów.

Dlaczego budowa wytwórni budzi tyle kontrowersji?

Inwestor planuje wybudować instalację do produkcji asfaltu do 160 ton/h. Inwestycja zlokalizowana jest w odległości zaledwie 100 metrów od granicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy, a także w odległości 67 metrów od strefy mieszkalnej.

Dodatkowo jedyna droga dojazdowa do terenu inwestycji, przecinać będzie pola uprawne, a jej dostosowanie do ruchu pojazdów ciężarowych, jak i późniejsza eksploatacja przez kilkudziesięciotonowe pojazdy dowożące kruszywa i wywożące z terenu inwestycji gotowe masy bitumiczne mogą bezpośrednio ingerować w jakość płodów rolnych.