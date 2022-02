Mieszkańcy Łódzkiego mają 3 mld zł długu i nie płacą rachunków w czasie pandemii. Z którymi spóźniają się najczęściej, a które są ważne?

Zadłużeniu mieszkańców województwa łódzkiego oraz pozostałych regionów kraju przyjrzeli się specjaliści Krajowego Rejestru Długów, którzy przeprowadzili badanie pod hasłem "Portfel statystycznego Polaka w pandemii". Okazuje się, że Polacy są zadłużeni na 44,1 mld zł . Zaległości ma 2,3 mln osób. Średnie zadłużenie to 18,4 tys. zł. Najwięcej mają do oddania rodacy w wieku 46-55 – to kwota 13,7 mld zł.

Mało pieniędzy w portfelach Polaków

Z badania wynika, że prawie co 3. gospodarstwo domowe w pandemii musi bardzo ograniczać wydatki. Gorzej w stosunku do czasu przed pandemią swoją bieżącą sytuację finansową oceniają osoby mniej wykształcone oraz starsze. Po opłaceniu rachunków 48 proc. domostw dysponuje budżetem nie większym niż 1500 zł miesięcznie. Sumą powyżej 4000 zł obraca jedynie 13 proc. Jednak co 6. musi sobie radzić, mając do wydania jedynie kwotę do 500 zł.