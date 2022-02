Mieszkańcy regionu w Przemyślu. Zawieźli dary, przywożą Ukraińców ZDJĘCIA z GRANICY

- Tysiące, tysiące ludzi przyjechało tu z pomocą dla Ukraińców - mówi Michał Piotrowicz. - Przekierowano nas na specjalny plac obok centrum handlowego i tu rozładowałem dary. Nie da się tego opisać, cała armia wolontariuszy, harcerzy, strażaków, policjantów, wszyscy chcą nieść pomoc. Ukraińcy, to głównie kobiety i dzieci, widać na ich twarzach zmęczenie.

- Chcemy zabrać do nas co najmniej 16 osób, ale może być z tym kłopot - mówi z kolei Piotr Goplarek. - Z granicy dochodzą głównie kobiety i dzieci, ale na nich już ktoś konkretny czeka. My z kolei czekamy na takie osoby, które nie mają się gdzie podziać. To jest wielkie polskie pomaganie. Doprawdy będąc tu czuję dumę z bycia Polakiem. Będziemy czekać do skutku, aż kogoś zabierzemy.