Mieszkańcy województwa łódzkiego są winni ponad 84 mln zł firmom telekomunikacyjnym. Długi wzrosły w czasie pandemii koronawirusa

Wystarczył rok pandemii, by średnie zadłużenie na osobę za abonament telefoniczny, telewizyjny, internet oraz raty za smartfony i tablety wzrosło o 330 zł - do 3,9 tys. zł. Specjaliści z krajowego Rejestru Długów, którzy przyjrzeli się temu, jak płacimy rachunki firmom telekomunikacyjnym, doszli do wniosku, że zaległości powstają, gdyż chcemy mieć telefony dobrej jakości, ale nie zawsze spłacamy raty.

Najgorzej było w lipcu zeszłego roku, kiedy suma zaległości przekroczyła 1,5 mld zł, najwięcej w historii. Od tego czasu klienci spłacili jednak część zobowiązań. Okazuje się, że za większość zadłużenia, czyli 945 mln zł odpowiadają konsumenci, resztę są winni właściciele firm. W bazie Krajowego Rejestru Długów widnieje prawie 340 tys. dłużników, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Dług w województwie łódzkim

Województwo łódzkie w tym zestawieniu reprezentuje niemal 25,5 tys. mieszkańców, którzy w sumie mają do oddania ponad 84 mln zł. Choć średni dług wynosi niespełna 3,4 tys. zł, to rekordzista ma do oddania ponad milion złotych.