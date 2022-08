Mieszkania w Łodzi już nie drożeją. Ceny stanęły. Najtaniej jest w Bełchatowie i Radomsku, najdrożej w Łodzi, Skierniewicach i Łowiczu

Sprzedający na kupca czekają nawet pół roku - zauważa Izabella Darnikowska z łódzkiego biura nieruchomości Apartiz. - Rok temu mieszkania ok. 55 mkw. za 310 tys. zł sprzedawały się od ręki. Kupował pierwszy klient, który się zgłosił. Teraz bardzo wiele osób ogląda lokal. Jeśli ktoś się zdecyduje w ciągu 1,5 miesiąca od ukazania się oferty, to jest dobrze. Kupujący nierzadko oglądają 30 mieszkań, zanim się zdecydują. Nie śpieszą się, bo wybór jest coraz większy. To daje pole do negocjacji. Wyjątkiem są kawalerki. Sprzedający nie chcą schodzić z ceny, bo wiedzą, że najmniejsze lokale są kupowane z reguły w celach inwestycyjnych - pod wynajem.