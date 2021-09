Mieszkaniec Brzezin odzyska od Archidiecezji Łódzkiej część pieniędzy za pochówek. W sądzie doszło do ugody

Kłopoty po śmierci siostry

Stanisławowi Śliwonikowi trzy lata temu zmarła siostra Halina. Pochował ja w grobie rodzinnym na cmentarzu w Brzezinach, który nie jest w gestii miejscowej parafii, lecz archidiecezji z siedzibą w Łodzi. Pan Stanisław zaznacza, że był to grób murowany, a nie ziemny, co oznacza, że po jednorazowym opłaceniu jest zwolniony na 99 lat od dalszych opłat. Tymczasem mieszkańcowi Brzezin kazano zapłacić m.in. za miejsce na cmentarzu, zgodę na postawienie pomnika i wjazd pojazdów ekipy kamieniarzy. Jednak po pewnym czasie zaczął domagać się od właściciela nekropolii zwrotu 2,7 tys. zł, bo na tyle oszacował swoje straty. Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się ugodą.

Odzyskał 90 procent nadpłaty