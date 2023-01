Mieszkaniec Łodzi nie może dostać odszkodowania za uszkodzoną oponę na dziurze na ul. Okulickiego. PZU nie chce wypłacić odszkodowania

Łodzianin walczy o odszkodowanie za uszkodzoną oponę

- Miałem już kiedyś taką przygodę na ul. Łagiewnickiej, wjechałem w niezabezpieczoną dziurę, zgłosiłem szkodę do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi i w miarę szybko otrzymałem odszkodowanie – opowiada pan Krzysztof. - Teraz już tak łatwo nie było. Też zgłosiłem szkodę do Zarządu Dróg i Transportu, ale otrzymałem pisemną odpowiedź, że oni nie są stroną w sprawie. Droga znajduje się bowiem na gwarancji!

Pan Krzysztof chciał się dowiedzieć do kogo ma się zgłosić. Zadzwonił do ZDiT. Tam skierowano go do Zarządu Inwestycji Miejskich, Stamtąd znowu do ZDiT. W międzyczasie dzwonił do ubezpieczyciela.