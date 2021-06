Mija rok od zamknięcia Sukcesji. Jaka przyszłość czeka centrum przy ul. Rembielińskiego? Jak powstawała Sukcesja? Co się tam działo?

By zobaczyć, jak powstawała Sukcesja i co się w niej działo, prosimy kliknąć w przycisk

Budowa Sukcesji kosztowała ponad 180 mln zł, natomiast cena wywoławcza w pierwszym przetargu wyniosła 126 mln zł. Tak zdecydowała rada wierzycieli centrum. Od grudnia ubiegłego roku do maja tego roku odbyły się trzy przetargi i do żadnego nikt się nie zgłosił. W drugim cena spadła do 120 mln zł, w trzecim do 99 mln zł. 10 sierpnia zaś centrum będzie można kupić za 85 mln zł. Nie wiadomo, czy tym razem znajdą się chętni.