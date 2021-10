Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na trasach WRC. Pora na walkę o tytuł. Zdjęcia

Tegoroczna wizyta w Fafe będzie dla wielu zawodników mistrzostw Europy czymś zupełnie nowym. Nie wszyscy pamiętają, ale w ubiegłym roku na tym terenie również odbyła się runda ERC. Rally Fafe Montelongo był jednak imprezą… asfaltową! Rally Serras de Fafe e Felgueiras to już z kolei rajd o nawierzchni szutrowej. Mamy tutaj do czynienia z absolutnie kultowymi odcinkami specjalnymi.

Rajdowym kibicom nazwa Fafe kojarzy się głównie z ogromną hopą blisko finiszu Rajdu Portugalii, rundy Rajdowych Mistrzostw Świata WRC. To wręcz ikoniczne miejsce na światowej mapie rajdów samochodowych. Warto w tym momencie zauważyć pewne podobieństwa. Oes Senhora da Fé z mistrzostw Europy to to samo, co słynne Vieira do Minho z WRC. Agra to fragment Cabeceiras de Basto itd. Można by tak wymieniać w przypadku każdej próby. Krótko mówiąc, w nadchodzący weekend mistrzostwa Europy będą się ścigać na trasach mistrzostw świata.